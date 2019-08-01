10

Одним из больших признаков приближения Конца света является восход солнца с запада. И когда это произойдёт, закроются Врата покаяния, и даже если человек захочет уверовать в Единого Господа или покаяться в грехах, то это уже не будет принято.



Данное событие упоминается в некоторых аятах последнего Писания, где Всевышний Аллах говорит (смысл): «Неужели они (неверующие) ждут, чтобы к ним пришли ангелы (забрать их души), или пришло повеление твоего Господа (о наступлении Конца