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Восход солнца с запада

Большие признаки наступления Конца света

статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Одним из больших признаков приближения Конца света является восход солнца с запада. И когда это произойдёт, закроются Врата покаяния, и даже если человек захочет уверовать в Единого Господа или покаяться в грехах, то это уже не будет принято.


Данное событие упоминается в некоторых аятах последнего Писания, где Всевышний Аллах говорит (смысл): «Неужели они (неверующие) ждут, чтобы к ним пришли ангелы (забрать их души), или пришло повеление твоего Господа (о наступлении Конца

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