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Для кого «и так сойдёт»?

Есть дела, которые мы выполняем почти не задумываясь. Просто потому, что надо, – каждый день или иногда, хотим или нет. Например, работаем, даже когда устали; учимся, пусть и бывает скучно; воспитываем детей, хотя это не всегда легко.

статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Нормальное течение жизни состоит в том, что, если возникает задача, её нужно решать. Иначе она аукнется проблемой. Тогда как своевременно выполненное дело вносит порядок в жизнь и дарит лёгкость душе. А также является тем, за что обещана награда. Ведь Пророк e объяснял: «Поистине Аллах I любит, когда человек, занимаясь чем-то, выполняет это в наилучшей форме» (аль-Байхаки). 

 

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