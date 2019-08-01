Для кого «и так сойдёт»?

8

Нормальное течение жизни состоит в том, что, если возникает задача, её нужно решать. Иначе она аукнется проблемой. Тогда как своевременно выполненное дело вносит порядок в жизнь и дарит лёгкость душе. А также является тем, за что обещана награда. Ведь Пророк e объяснял: «Поистине Аллах I любит, когда человек, занимаясь чем-то, выполняет это в наилучшей форме» (аль-Байхаки).

Тяп-ляп

Для хорошего качества всегда необходимы затраты сил и времени,