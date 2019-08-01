От ремонта до ремонта

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От стен до…

Но по порядку. Ремонт – это своего рода испытание, ведь приходится вникать в сферу, ранее обычно неведомую. Ну вот скажите, важно ли вам – врачу, водителю, бухгалтеру или инженеру – знать, как по цвету бетона определить его сорт и качество? Но, оказывается, если приступаете к ремонту, наличие подобных знаний – поистине бесценно.



Конечно, никто не требует от вас штудирования энциклопедии «Советский строитель», но знание