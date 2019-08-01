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От ремонта до ремонта

Посланник Аллаха e сказал: «Расплатитесь с рабочим, которого вы наняли до того, пока не высохнет его пот» (Ибн Маджа). Аль-Мунави в книге «Файз аль-Кадир», толкуя этот хадис, говорит: «Веление расплатиться, прежде чем высохнет пот рабочего, сказано в образном смысле, и подразумевается, что необходимо расплатиться сразу, как тот завершит работу, даже если он не вспотеет или пот уже успел высохнуть».

статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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От стен до…

Но по порядку. Ремонт – это своего рода испытание, ведь приходится вникать в сферу, ранее обычно неведомую. Ну вот скажите, важно ли вам – врачу, водителю, бухгалтеру или инженеру – знать, как по цвету бетона определить его сорт и качество? Но, оказывается, если приступаете к ремонту, наличие подобных знаний – поистине бесценно.


Конечно, никто не требует от вас штудирования энциклопедии «Советский строитель», но знание

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