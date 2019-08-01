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Как ни удивительно, но в дагестанских горах на высоте более 2000 м над уровнем моря есть аул железнодорожников. Судьба древнего лакского села Сумбатль вот уже более полутора столетий тесно связана со стальными магистралями. Несмотря на то, что само селение расположено высоко в горах Кулинского района на расстоянии двухсот километров от железной дороги, трудно найти в ауле семью, которая в той или иной мере не была бы связана с железной дорогой. В Сумбатле более 30 династий