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Смертельные объятия

Как вы будете себя чувствовать, если каждый день несколько десятков, а то и больше человек станут вас мять, трогать, тормошить и заставлять всячески их развлекать?

статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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А если ещё всё это время вы будете находиться в небольшой клетке, установленной в душном помещении с десятками таких же, как вы, несчастных? 


Именно это и происходит с животными в контактных зоопарках. Самые разные питомцы, призванные развлечь покупателя проходного билета, томятся в клетках, установленных в небольшом зале.
Каждый посетитель этих уставших от стресса и неестественных условий проживания животных пытается их растормошить, потискать и привлечь особое

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