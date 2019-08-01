Смертельные объятия

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А если ещё всё это время вы будете находиться в небольшой клетке, установленной в душном помещении с десятками таких же, как вы, несчастных?



Именно это и происходит с животными в контактных зоопарках. Самые разные питомцы, призванные развлечь покупателя проходного билета, томятся в клетках, установленных в небольшом зале.

Каждый посетитель этих уставших от стресса и неестественных условий проживания животных пытается их растормошить, потискать и привлечь особое