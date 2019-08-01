Чем ответить на зло?
У нас сменился начальник, им стал близкий товарищ моего хорошего знакомого. От них я узнал, что мой коллега, с которым мы проработали много лет в одном кабинете, писал на меня кляузы, наговаривал начальству, хотя в личных разговорах всячески меня поддерживал и не чурался постоянно брать в долг. Откуда такая злоба в людях и как мне теперь поступить с ним? К. Титов, Астраханьстатья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Ответ богослова:
Ну, во-первых, не следует верить всему, что нам говорят, особенно когда это касается обвинения человека. Ведь было бы правильно вашему товарищу или его хорошему знакомому защитить вас в ваше отсутствие, когда на вас «клеветали», «писали кляузы», остановить вашего коллегу, сказать ему, что подобное поведение не соответствует образу и нраву верующего мусульманина. Вместо этого они, по вашим словам, просто выслушивали, чтобы потом передать
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