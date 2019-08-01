Чем ответить на зло?

9

Ответ богослова:

Ну, во-первых, не следует верить всему, что нам говорят, особенно когда это касается обвинения человека. Ведь было бы правильно вашему товарищу или его хорошему знакомому защитить вас в ваше отсутствие, когда на вас «клеветали», «писали кляузы», остановить вашего коллегу, сказать ему, что подобное поведение не соответствует образу и нраву верующего мусульманина. Вместо этого они, по вашим словам, просто выслушивали, чтобы потом передать