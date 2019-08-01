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Не такой, как все

Мой сын болен ДЦП. Он отстаёт в развитии, и я думала, что если устроить его в обычный детский сад, то это поможет его лечению. Но родители других детей оказались против. Они не хотят, чтобы их дети контактировали с моим больным ребёнком. И такое сплошь и рядом – во дворе, на детской площадке… Как мне быть? З. Алиева, Москва

статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Ответ психолога:

Все родители, у которых есть дети с подобным диагнозом, обеспокоены их правильным развитием. В этой связи и возникает вопрос о том, как лучше организовать общение ребёнка. И тут есть свои особенности. Главное – чтобы в погоне за хорошим результатом не усугубить ситуацию и не навредить своему ребёнку. 


Если вы видите, что дети на площадке избегают вашего ребёнка, то отнеситесь к этому с пониманием. В основном дети дошкольного возраста

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