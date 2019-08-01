Не такой, как все
Мой сын болен ДЦП. Он отстаёт в развитии, и я думала, что если устроить его в обычный детский сад, то это поможет его лечению. Но родители других детей оказались против. Они не хотят, чтобы их дети контактировали с моим больным ребёнком. И такое сплошь и рядом – во дворе, на детской площадке… Как мне быть? З. Алиева, Москвастатья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
10
Ответ психолога:
Все родители, у которых есть дети с подобным диагнозом, обеспокоены их правильным развитием. В этой связи и возникает вопрос о том, как лучше организовать общение ребёнка. И тут есть свои особенности. Главное – чтобы в погоне за хорошим результатом не усугубить ситуацию и не навредить своему ребёнку.
Если вы видите, что дети на площадке избегают вашего ребёнка, то отнеситесь к этому с пониманием. В основном дети дошкольного возраста
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик