Не такой, как все

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Ответ психолога:

Все родители, у которых есть дети с подобным диагнозом, обеспокоены их правильным развитием. В этой связи и возникает вопрос о том, как лучше организовать общение ребёнка. И тут есть свои особенности. Главное – чтобы в погоне за хорошим результатом не усугубить ситуацию и не навредить своему ребёнку.



Если вы видите, что дети на площадке избегают вашего ребёнка, то отнеситесь к этому с пониманием. В основном дети дошкольного возраста