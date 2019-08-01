12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяАналитикаСоциальная

Спасите меня

Население мира, согласно официальной статистике, превышает отметку в 7 млрд 799 млн человек. Что объединяет нас, таких разных, не похожих друг на друга? Правильно, наш дом, наша Земля. Изнывающая и претерпевающая одно потрясение за другим, она будто бы просит нас с вами о помощи. В этой статье мы поднимем актуальную на сегодняшний день проблему – проблему лесных пожаров. Согласно исследованию WWF России, именно на пожары, возникшие по вине человека, приходится 60% общей площади утраты первозданных лесов.

статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
9

Согласно последним данным системы космического мониторинга ИСДМ – Рослесхоз, с начала года площадь уничтоженная лесными пожарами равна 11,17 млн. га. А площадь действующих пожаров составляет 1,75 млн га. Специалисты в один голос говорят, что количество и площадь лесных пожаров в России будет неуклонно расти, поскольку длительные периоды жары и засухи станут случаться всё чаще.


Ещё в апреле текущего года вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что грядущее лето после

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Самоубийство растянутое во времени

В нашей жизни есть место игре и развлечениям. Неприятности начинаются, когда игра, вытесняя всё

Герои в белых халатах

Общество в целом и сами врачи ещё не осознали полностью, через что им пришлось пройти в борьбе с пандемией

По секрету всему свету, или Как не получить срок за болтовню

Две бабульки у подъезда, обсуждающие проходящих мимо соседей, – это часть пейзажа, местный колорит. Но

Оставить след на Земле

Время нашей жизни в этом мире ограничено, но как хотелось бы, чтобы после нашего ухода из неё мы получили