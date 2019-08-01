Спасите меня
Население мира, согласно официальной статистике, превышает отметку в 7 млрд 799 млн человек. Что объединяет нас, таких разных, не похожих друг на друга? Правильно, наш дом, наша Земля. Изнывающая и претерпевающая одно потрясение за другим, она будто бы просит нас с вами о помощи. В этой статье мы поднимем актуальную на сегодняшний день проблему – проблему лесных пожаров. Согласно исследованию WWF России, именно на пожары, возникшие по вине человека, приходится 60% общей площади утраты первозданных лесов.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Согласно последним данным системы космического мониторинга ИСДМ – Рослесхоз, с начала года площадь уничтоженная лесными пожарами равна 11,17 млн. га. А площадь действующих пожаров составляет 1,75 млн га. Специалисты в один голос говорят, что количество и площадь лесных пожаров в России будет неуклонно расти, поскольку длительные периоды жары и засухи станут случаться всё чаще.
Ещё в апреле текущего года вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что грядущее лето после
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