Спасите меня

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Согласно последним данным системы космического мониторинга ИСДМ – Рослесхоз, с начала года площадь уничтоженная лесными пожарами равна 11,17 млн. га. А площадь действующих пожаров составляет 1,75 млн га. Специалисты в один голос говорят, что количество и площадь лесных пожаров в России будет неуклонно расти, поскольку длительные периоды жары и засухи станут случаться всё чаще.



Ещё в апреле текущего года вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что грядущее лето после