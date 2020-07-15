Ответы на вопросы от 15.07.2020 (по Шафии)
1. Имеет ли право тот, кому покойный при жизни поручил исполнение завещания, нанять кого-либо для совершения хаджа или ‘умры (малого хаджа) за умершего без ведома наследников? 2. Можно ли пить препараты, содержащие нечистоту, будь это свиной жир или что-то другое? 3. Нужно ли выплачивать закят с оборудования, транспорта, техники, используемых в торговле или производстве? 4. Греховно ли не приносить животное в жертву на Курбан-байрам, если человек обременён большой семьёй и материально не обеспечен (малоимущий)? 5. Можно ли зарезать одного барана с намерением на курбан и ‘акика за своего новорождённого ребёнка? 6. Нужно ли повторно мыть кисти рук вместе с предплечьями, если они уже были омыты в начале омовения? 7. Можно ли посещать кладбище в ночь на праздничный день – Курбан- и Ураза-байрам («большая ночь») – и утром праздничного дня? 8. Как правильно расположить руки после вступления в намаз?статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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1. Имеет ли право тот, кому покойный при жизни поручил исполнение завещания, нанять кого-либо для совершения хаджа или ‘умры (малого хаджа) за умершего без ведома наследников?
Тот, кому завещатель поручил приведение в исполнение завещания, не имеет права самовольно нанять человека для совершения хаджа или ‘умры за умершего, если тот не выделил для этого достаточных средств и не указал об этом в завещании.
Однако если наследники разрешили ему нанять
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