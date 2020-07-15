Ответы на вопросы от 15.07.2020 (по Шафии)

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1. Имеет ли право тот, кому покойный при жизни поручил исполнение завещания, нанять кого-либо для совершения хаджа или ‘умры (малого хаджа) за умершего без ведома наследников?

Тот, кому завещатель поручил приведение в исполнение завещания, не имеет права самовольно нанять человека для совершения хаджа или ‘умры за умершего, если тот не выделил для этого достаточных средств и не указал об этом в завещании.



Однако если наследники разрешили ему нанять