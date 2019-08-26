Окрошка на кефире
Если в холодное время года хочется согреться горячим обедом, то летом, наоборот, большинство предпочитает лёгкие и прохладные блюда. Окрошка подойдёт как нельзя лучше.статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
37
Казалось бы, чего проще? Действительно, традиционное приготовление этого вкусного блюда не представляет сложности. А сегодня мы предлагаем вам конфигурацию привычного рецепта, с добавлением некоторых продуктов и убавлением других. Этот вариант подойдёт и вегетарианцам (наша окрошка без колбасы и даже без яиц), а также тем, кто не употребляет соли.
В большую кастрюлю кладём помытые нечищеные овощи – шесть средних картофелин, три-четыре морковки, а также три-четыре
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик