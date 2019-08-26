Окрошка на кефире

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Казалось бы, чего проще? Действительно, традиционное приготовление этого вкусного блюда не представляет сложности. А сегодня мы предлагаем вам конфигурацию привычного рецепта, с добавлением некоторых продуктов и убавлением других. Этот вариант подойдёт и вегетарианцам (наша окрошка без колбасы и даже без яиц), а также тем, кто не употребляет соли.



В большую кастрюлю кладём помытые нечищеные овощи – шесть средних картофелин, три-четыре морковки, а также три-четыре