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ГлавнаяСемьяРецепты блюд

Окрошка на кефире

Если в холодное время года хочется согреться горячим обедом, то летом, наоборот, большинство предпочитает лёгкие и прохладные блюда. Окрошка подойдёт как нельзя лучше.

статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Казалось бы, чего проще? Действительно, традиционное приготовление этого вкусного блюда не представляет сложности. А сегодня мы предлагаем вам конфигурацию привычного рецепта, с добавлением некоторых продуктов и убавлением других. Этот вариант подойдёт и вегетарианцам (наша окрошка без колбасы и даже без яиц), а также тем, кто не употребляет соли. 


В большую кастрюлю кладём помытые нечищеные овощи – шесть средних картофелин, три-четыре морковки, а также три-четыре

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