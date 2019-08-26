Не стоит подставлять шею под чужое седло
Наверно, все согласятся, что делать добрые дела приятно. Я всегда оказываю помощь окружающим, когда это в моих силах: доношу тяжёлые сумки пожилой соседке или, если коллеги просят, проверяю их документы на наличие ошибок. Однако иногда бывают случаи, когда люди просто садятся на шею.статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Должна признаться, что я не прихожу в восторг, когда оказываюсь в компании детей. Более того: я не могу себе представить более тяжёлой работы, чем забота о детях, особенно о чужих, поскольку это огромнейшая ответственность. Но по не зависящим от меня причинам и против моей воли на меня довольно часто скидывали именно присмотр за чадами.
Когда мой сын Вали в первом классе увлёкся спортом, я стала водить его в секцию вольной борьбы. Одного отпустить боялась: хотя секция
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