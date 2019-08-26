12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСемьяДля женщин

Не стоит подставлять шею под чужое седло

Наверно, все согласятся, что делать добрые дела приятно. Я всегда оказываю помощь окружающим, когда это в моих силах: доношу тяжёлые сумки пожилой соседке или, если коллеги просят, проверяю их документы на наличие ошибок. Однако иногда бывают случаи, когда люди просто садятся на шею.

статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
41

Должна признаться, что я не прихожу в восторг, когда оказываюсь в компании детей. Более того: я не могу себе представить более тяжёлой работы, чем забота о детях, особенно о чужих, поскольку это огромнейшая ответственность. Но по не зависящим от меня причинам и против моей воли на меня довольно часто скидывали именно присмотр за чадами. 


Когда мой сын Вали в первом классе увлёкся спортом, я стала водить его в секцию вольной борьбы. Одного отпустить боялась: хотя секция

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

С чем носить юбку в пол

Юбка-макси давно стала классикой. Она украсит гардероб каждой женщины вне зависимости от её возраста, роста,

Как приготовить дома шербет из «Великолепного века»?

Шербет – вовсе не приторная восточная сладость, как думают многие. На самом деле это вкусный и полезный,

Прилипала-пластилин, мамины нервы и маленький художник

Пластилин в самых неожиданных местах дома, мелкие кусочки бумаги и картона, заполняющие все горизонтальные

«Неужели тебе не жарко?!»

Вот и начался летний сезон, чудесное время года, когда каждый день мы наслаждаемся свежими фруктами, а