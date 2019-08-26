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Игрушка Мусы

У Мусы было очень много игрушек. И когда он играл с ними, то разбрасывал их по всей комнате.

статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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А вот собирать игрушки он совсем не любил. Мама никак не могла приучить сына к порядку. Очень часто она говорила ему, что мусульмане должны соблюдать чистоту, потому что чистота – это половина веры. 


Муса всегда удивлялся, почему он должен наводить порядок в комнате, ведь он мальчик. Разве наводить порядок – это не обязанность девочек? Но мама отвечала, что порядок должны соблюдать все: и мальчики, и девочки. Ислам призывает всех соблюдать чистоту. 


Однако

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