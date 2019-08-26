Игрушка Мусы

23

А вот собирать игрушки он совсем не любил. Мама никак не могла приучить сына к порядку. Очень часто она говорила ему, что мусульмане должны соблюдать чистоту, потому что чистота – это половина веры.



Муса всегда удивлялся, почему он должен наводить порядок в комнате, ведь он мальчик. Разве наводить порядок – это не обязанность девочек? Но мама отвечала, что порядок должны соблюдать все: и мальчики, и девочки. Ислам призывает всех соблюдать чистоту.



Однако