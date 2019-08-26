Игрушка Мусы
У Мусы было очень много игрушек. И когда он играл с ними, то разбрасывал их по всей комнате.статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
23
А вот собирать игрушки он совсем не любил. Мама никак не могла приучить сына к порядку. Очень часто она говорила ему, что мусульмане должны соблюдать чистоту, потому что чистота – это половина веры.
Муса всегда удивлялся, почему он должен наводить порядок в комнате, ведь он мальчик. Разве наводить порядок – это не обязанность девочек? Но мама отвечала, что порядок должны соблюдать все: и мальчики, и девочки. Ислам призывает всех соблюдать чистоту.
Однако
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик