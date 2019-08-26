Морская королева Тетуана

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В мусульманском мире такое поверье если и было, то обладало гораздо меньшей силой. Известно, что многие женщины-мусульманки не только свободно перемещались по морю, но и участвовали в формировании морских команд, разбирались в работе компаса и умели читать звёздные карты, прокладывая путь. Самой же известной мусульманкой-адмиралом стала Саида аль-Хурра.



Саида аль-Хурра, или иначе Лалла Айша бинт Али ибн Рашид аль-Алами, родилась приблизительно в 1485 году в известной