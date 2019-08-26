Морская королева Тетуана
«Женщина на корабле – к беде» – это очень старое суеверие продолжает жить по сей день. В 1562 году в Дании даже был принят суровый и жестокий закон, согласно которому если на корабле будет обнаружена представительница слабого пола, то её необходимо выбросить за борт в ту же минуту. Конечно, потом правила смягчились и женщин стали допускать на борт в качестве пассажиров, однако много ли женщин сегодня служат на флоте? А особенно в качестве офицеров.статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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В мусульманском мире такое поверье если и было, то обладало гораздо меньшей силой. Известно, что многие женщины-мусульманки не только свободно перемещались по морю, но и участвовали в формировании морских команд, разбирались в работе компаса и умели читать звёздные карты, прокладывая путь. Самой же известной мусульманкой-адмиралом стала Саида аль-Хурра.
Саида аль-Хурра, или иначе Лалла Айша бинт Али ибн Рашид аль-Алами, родилась приблизительно в 1485 году в известной
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