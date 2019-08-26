Сказание о пророке Джарджисе عليه السلام

70

Когда старушка вернулась домой, она удивилась, увидев это чудо, и обратилась с просьбой к Джарджису عليه السلام – попросить у Всевышнего здоровья для её сына. Джарджис عليه السلام обратился с мольбой ко Всевышнему, затем помазал глаза юноши своей слюной – и тот стал зрячим, после чего пророк дунул ему в ухо – и он оправился от глухоты. Старушка очень хотела, чтобы Джарджис عليه السلام попросил об исцелении её сына от немоты и паралича. И он обрадовал её, почтительно ответив, что и