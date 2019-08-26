Обзор новостей

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Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по вольной борьбе Абдулманап Магомедович Нурмагомедов родился 10 декабря 1962 года в селе Сильди Республики Дагестан.

С детства увлёкся вольной борьбой, получил звание мастера спорта.

Во время службы в армии начал заниматься дзюдо и самбо.

После демобилизации продолжил занятия спортом на Украине.



Спустя несколько лет тренировок Абдулманап Нурмагомедов стал чемпионом Украины по дзюдо и самбо.

После окончания