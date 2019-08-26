Обзор новостей
В возрасте 57 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался Абдулманап Нурмагомедов. Спортивный мир скорбит по легендарному тренеру, воспитавшему 18 чемпионов мира по боевому самбо, включая своего сына Хабиба.статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по вольной борьбе Абдулманап Магомедович Нурмагомедов родился 10 декабря 1962 года в селе Сильди Республики Дагестан.
С детства увлёкся вольной борьбой, получил звание мастера спорта.
Во время службы в армии начал заниматься дзюдо и самбо.
После демобилизации продолжил занятия спортом на Украине.
Спустя несколько лет тренировок Абдулманап Нурмагомедов стал чемпионом Украины по дзюдо и самбо.
После окончания
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