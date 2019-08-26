12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСобытияОбзор событий

Обзор новостей

В возрасте 57 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался Абдулманап Нурмагомедов. Спортивный мир скорбит по легендарному тренеру, воспитавшему 18 чемпионов мира по боевому самбо, включая своего сына Хабиба.

статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
76

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по вольной борьбе Абдулманап Магомедович Нурмагомедов родился 10 декабря 1962 года в селе Сильди Республики Дагестан.
С детства увлёкся вольной борьбой, получил звание мастера спорта.
Во время службы в армии начал заниматься дзюдо и самбо.
После демобилизации продолжил занятия спортом на Украине. 


Спустя несколько лет тренировок Абдулманап Нурмагомедов стал чемпионом Украины по дзюдо и самбо.
После окончания

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Футбольная Суперлига Турции

Турецкий футбольный чемпионат пользуется популярностью у зрителей. Чемпионат Турции по футболу входит в

Обзор новостей

Олимпиада. Токио-2020 У медиков большие сомнения, что Олимпиада состоится в 2021 году

Дагестанский гуманитарный институт отметил 15-летие

Торжественное мероприятие в честь 15-летнего юбилея Дагестанского гуманитарного института прошло 22 мая в

В одном русле

Одним из грандиозных событий начала весны 2019 года стала международная научно-практическая конференция