Праздник на костях

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Но однажды, когда я вернулась из кухни, меня насторожила подозрительная тишина моих детей и их огромные раскрытые глаза. На экране малолетние звёзды «Ютьюба» вырезали на тыквах изображения ужасающих гримас, в завершение в отверстия ставились свечи. По стенам текла красная краска, которая символизировала кровь.

Всюду была развешана паутина и расставлены скелеты и макеты конечностей человека. Могильные плиты, блюда в виде отрезанных пальцев и летучие мыши – вот