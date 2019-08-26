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Праздник на костях

Почему Хеллоуин в России набирает обороты Иногда, когда мне срочно нужно сделать какую-то работу, я включаю своим малышам детские каналы на «Ютьюбе» и иду на кухню. Обычно они смотрят каналы детей, которые путешествуют вместе с родителями, покупают различные игрушки, устраивают челленджи и многое другое. И многие мамочки наверняка знакомы со всеми этими блогерами, зарабатывающими в Сети на миллионных просмотрах их незамысловатых видео.

статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Но однажды, когда я вернулась из кухни, меня насторожила подозрительная тишина моих детей и их огромные раскрытые глаза. На экране малолетние звёзды «Ютьюба» вырезали на тыквах изображения ужасающих гримас, в завершение в отверстия ставились свечи. По стенам текла красная краска, которая символизировала кровь.

 

Всюду была развешана паутина и расставлены скелеты и макеты конечностей человека. Могильные плиты, блюда в виде отрезанных пальцев и летучие мыши – вот

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