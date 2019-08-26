О Пророк ﷺ!
О Пророк наш, Мухаммад e, всех ты здесь нас собрал. Ведь любовью к тебе мы пришли поделиться. К самой лучшей религии ты нас призывал, Научил мусульман, как пять раз в день молиться.статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Рассказал ты про пост, про закят и про хадж.
Чтоб к соседям дружны и заботливы были.
Ты облегчил нам фарз в ночь Исра и Мирадж.
Сквозь века, времена мы тебя не забыли.
Знаем мы, как ты жил, как постился, как ел.
Как прощал тех, кто зол и тебя ненавидел.
Как ты бедных любил, как ты с ними сидел
И хвалил угощенье, чтобы их не обидеть.
Красотою духовной нам тебя не сравнить
Ни с одним из живущих и до и поныне.
Как хотелось бы мне в твоё время
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