О Пророк ﷺ!

39

Рассказал ты про пост, про закят и про хадж.

Чтоб к соседям дружны и заботливы были.

Ты облегчил нам фарз в ночь Исра и Мирадж.

Сквозь века, времена мы тебя не забыли.

Знаем мы, как ты жил, как постился, как ел.

Как прощал тех, кто зол и тебя ненавидел.

Как ты бедных любил, как ты с ними сидел

И хвалил угощенье, чтобы их не обидеть.

Красотою духовной нам тебя не сравнить

Ни с одним из живущих и до и поныне.

Как хотелось бы мне в твоё время