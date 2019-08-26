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О Пророк ﷺ!

О Пророк наш, Мухаммад e, всех ты здесь нас собрал. Ведь любовью к тебе мы пришли поделиться. К самой лучшей религии ты нас призывал, Научил мусульман, как пять раз в день молиться.

статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Рассказал ты про пост, про закят и про хадж.
Чтоб к соседям дружны и заботливы были.
Ты облегчил нам фарз в ночь Исра и Мирадж. 
Сквозь века, времена мы тебя не забыли.

Знаем мы, как ты жил, как постился, как ел. 
Как прощал тех, кто зол и тебя ненавидел.
Как ты бедных любил, как ты с ними сидел 
И хвалил угощенье, чтобы их не обидеть. 

Красотою духовной нам тебя не сравнить 
Ни с одним из живущих и до и поныне.
Как хотелось бы мне в твоё время

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