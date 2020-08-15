Ответы на вопросы от 15.08.2020 (по Ханафи)
1. Во время вечернего намаза вместо трёх ракаатов я совершил четыре и вспомнил об этом только спустя некоторое время. Действителен ли мой намаз? 2. Три года назад мой муж взял вторую жену. Я воспитываю четырёх его детей от первого брака и четырёх рождённых мною. У новой жены детей нет. Мой муж помогает своим детям, но ко мне не относится как к жене. Кроме как что-то приказать сделать. Прав ли он? 3. Какое намерение делается при таяммуме (очищении землёй)? Можно ли просто сделать намерение совершить таяммум ради Аллаха ﷻ? 4. Можно ли женщине во время менструального цикла посетить мечеть для заключения обряда никяха (мусульманского брака)? 5. Можно ли заниматься йогой? 6. Если во время купания забыл прополоскать рот и нос, а потом начал читать Коран, греховно ли это? 7. Как распределить мясо жертвенного животного (курбан)? 8. Какова этика жертвоприношения? 9. Что делать со шкурой животного-курбан? 10. Я забыл вовремя выплатить закят уль-фитр. Можно ли сейчас сделать это через Интернет? То есть через банковскую карту кому-либо из нуждающихся или через реквизиты благотворительного фонда?статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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1. Во время вечернего намаза вместо трёх ракаатов я совершил четыре и вспомнил об этом только спустя некоторое время. Действителен ли мой намаз?
Если после третьего ракаата вы сели и просидели столько времени, за которое можно прочитать «Ат-тахийят», то ваш намаз считается действительным. Если же вы сразу после третьего ракаата встали на четвёртый и, совершив его, завершили намаз, то ваш намаз не считается действительным. Его необходимо совершить заново, если
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