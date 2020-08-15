Ответы на вопросы от 15.08.2020 (по Ханафи)

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1. Во время вечернего намаза вместо трёх ракаатов я совершил четыре и вспомнил об этом только спустя некоторое время. Действителен ли мой намаз?

Если после третьего ракаата вы сели и просидели столько времени, за которое можно прочитать «Ат-тахийят», то ваш намаз считается действительным. Если же вы сразу после третьего ракаата встали на четвёртый и, совершив его, завершили намаз, то ваш намаз не считается действительным. Его необходимо совершить заново, если