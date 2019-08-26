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Умар Зиявуддин Дагестани – человек, вставший на защиту халифата и интересов мусульман. К большому сожалению, имя этого великого человека не так известно на его родной земле, поскольку большую часть своей жизни он провёл вдали от Родины (Дагестана).

Но интерес к его личности всё же не угасает. Жизнь и деятельность Умара Зиявуддина Дагестани в деталях рассмотрена в книге Зайнаб Эрчетин «Жизнь и политическая деятельность Умара Зиявуддина Дагестани». Аспирантка