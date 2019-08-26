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Умар Зиявуддин Дагестани

В истории увековечено немало имён, оставивших глубокий след в развитии и укреплении духовности и нравственности. Один из таких людей – Умар Зиявуддин Дагестани, мусульманин, россиянин, сыгравший немалую роль в поддержании мира и порядка в Турции в ХХ веке.

статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Умар Зиявуддин Дагестани – человек, вставший на защиту халифата и интересов мусульман. К большому сожалению, имя этого великого человека не так известно на его родной земле, поскольку большую часть своей жизни он провёл вдали от Родины (Дагестана).

 

Но интерес к его личности всё же не угасает. Жизнь и деятельность Умара Зиявуддина Дагестани в деталях рассмотрена в книге Зайнаб Эрчетин «Жизнь и политическая деятельность Умара Зиявуддина Дагестани». Аспирантка

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