Зубайр ибн аль-Аввам رضي الله عنه
Зубайр ибн аль-Аввам ибн Хувайлид ибн Асад ибн Абд уль-узза ибн Кусаю ибн Киляб аль-Кураши аль-Асади, Абу Абдуллах رضي الله عنه родился в 28-м году до хиджры (переселения из Мекки в Медину). Его род сливается с родом Пророка ﷺ на его пятом прадеде – Кусае.статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Он также приходится двоюродным братом Посланнику Аллаха ﷺ – Зубайр رضي الله عنه был сыном Сафийи бинт Абд уль-Мутталиб, тёти Пророка ﷺ и родной сестры господина шахидов Хамзы ибн Абд уль-Мутталиба رضي الله عنه. Помимо этого, мать правоверных Хадиджа бинт Хувайлид رضي الله عنه также была его тётей.
Зубайр رضي الله عنه является одним из десяти сподвижников, которые при жизни были обрадованы вестью о Рае, и одним из шести сахабов, которые входили в Шуру (совет) правителя
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