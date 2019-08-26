Зубайр ибн аль-Аввам رضي الله عنه

40

Он также приходится двоюродным братом Посланнику Аллаха ﷺ – Зубайр رضي الله عنه был сыном Сафийи бинт Абд уль-Мутталиб, тёти Пророка ﷺ и родной сестры господина шахидов Хамзы ибн Абд уль-Мутталиба رضي الله عنه. Помимо этого, мать правоверных Хадиджа бинт Хувайлид رضي الله عنه также была его тётей.



Зубайр رضي الله عنه является одним из десяти сподвижников, которые при жизни были обрадованы вестью о Рае, и одним из шести сахабов, которые входили в Шуру (совет) правителя