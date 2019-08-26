Праздничный намаз Ид уль-Адха
Праздничный намаз является усиленно желательным действием (суннатун муаккад). Некоторые учёные считают, что праздничный намаз является фарз уль-кифая (коллективная обязанность, когда её совершение одним человеком снимает ответственность с остальных) – из-за большого внимания и усердия Пророка ﷺ в его исполнении.статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Начало времени совершения праздничного намаза наступает с восходом солнца 10-го числа месяца Зуль-Хиджа и продолжается до зенита солнца (незадолго до азана на обеденный намаз).
Тот, кто упустил совершение ид-намаза коллективно с имамом, может его совершить самостоятельно. Если же не успеет до времени, указанного выше, то ему желательно возместить его, как и другие желательные (суннат) намазы.
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