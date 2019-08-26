Лучшее деяние праздничного дня
Человек, смиренно и беспрекословно исполняющий все веления Всевышнего Аллаха и Его Посланника ﷺ, получит самое большое вознаграждение и довольство Создателя.статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Мы рабы Всемогущего Господа, которых Он создал и обеспечил пропитанием, и нам надлежит выполнять все веления Всевышнего, не задаваясь вопросами «почему?», «ради чего?» и «в чём смысл этого?», ибо рабы должны быть покорными своему хозяину и всё сотворённое обязано подчиняться своему Творцу. С таким убеждением мусульманин должен выполнять все повеления и остерегаться всех запретов Всевышнего Аллаха и Его Посланника ﷺ.
Принесение в жертву животного
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