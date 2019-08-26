Лучшее деяние праздничного дня

54

Мы рабы Всемогущего Господа, которых Он создал и обеспечил пропитанием, и нам надлежит выполнять все веления Всевышнего, не задаваясь вопросами «почему?», «ради чего?» и «в чём смысл этого?», ибо рабы должны быть покорными своему хозяину и всё сотворённое обязано подчиняться своему Творцу. С таким убеждением мусульманин должен выполнять все повеления и остерегаться всех запретов Всевышнего Аллаха и Его Посланника ﷺ.



Принесение в жертву животного