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Добро в отношении соседей

Ислам побуждает нас к добрым и хорошим отношениям с нашими соседями и запрещает наносить им какой-либо вред – во много раз больше, чем в отношении других людей, так как соседство подразумевает под собой тесную связь, взаимопомощь, доверие, а тот, кто нарушает эту связь, проявляет вероломство.

статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Передаётся от Абу Хурайры رضي الله عنه, что некий мужчина обратился к Пророку ﷺ: «О Посланник Аллаха ﷺ, поистине, такая-то женщина…» – и начал говорить о том, как она много молится, часто держит посты, много подаёт милостыни, однако наносит вред соседям своим языком. Выслушав его, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет в ней блага, она – из обитателей Ада» (аль-Байхаки).


Также от Абу Хурайры رضي الله عنه передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не войдёт в Рай тот,

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