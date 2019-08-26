Добро в отношении соседей

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Передаётся от Абу Хурайры رضي الله عنه, что некий мужчина обратился к Пророку ﷺ: «О Посланник Аллаха ﷺ, поистине, такая-то женщина…» – и начал говорить о том, как она много молится, часто держит посты, много подаёт милостыни, однако наносит вред соседям своим языком. Выслушав его, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет в ней блага, она – из обитателей Ада» (аль-Байхаки).



Также от Абу Хурайры رضي الله عنه передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не войдёт в Рай тот,