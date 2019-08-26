Семейные ссоры

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Ответ богослова:

Поддержание родственных связей является одной из причин, которые позволяют снискать благоволение Аллаха ﷻ и Его награду в мире ином, а также способствуют увеличению удела человека в мире этом. Сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Желающий, чтобы удел его был увеличен, а срок жизни продлён, пусть поддерживает связи со своими родственниками» (аль-Бухари и Муслим).



Здесь речь идёт о поддержании связей как с кровными