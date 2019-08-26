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Семейные ссоры

Мы живём большой семьёй в двух домах с общим двором – родители, моя семья и семья моего младшего брата. С недавних пор у наших жён участились конфликты на бытовой почве. Начинается всё с мелочей: дети что-то не поделили, кто-то забыл убрать за собой и т. д. Затем вмешиваются родители, и получается такая свалка, что не найдёшь, где начало, а где конец. Подскажите, что нам делать. Все родные, никого обижать не хочется. Саид Д., Абхазия

статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Ответ богослова:

Поддержание родственных связей является одной из причин, которые позволяют снискать благоволение Аллаха ﷻ и Его награду в мире ином, а также способствуют увеличению удела человека в мире этом. Сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Желающий, чтобы удел его был увеличен, а срок жизни продлён, пусть поддерживает связи со своими родственниками» (аль-Бухари и Муслим).


Здесь речь идёт о поддержании связей как с кровными

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