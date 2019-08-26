Откуда у ребёнка деньги?

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Ответ богослова:

Воровство (на арабском языке – «сарикат») означает: незаметно взять что-то, принадлежащее другому. Это скрытное хищение разумным и совершеннолетним человеком чужого имущества, которое лежит в защищённом месте.

Наша религия категорически отвергает любое посягательство на собственность другого человека, независимо от его материального положения и вероисповедания.



В основе Ислама лежат призыв к хорошему нраву и