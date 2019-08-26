Откуда у ребёнка деньги?
Стала замечать, что у сына непонятно откуда стали появляться деньги и какие-то вещи. Он говорит, что находит их на улице или ему дарят друзья. Всё это было уже не раз, при этом дома пропадают небольшие суммы, оставшиеся после похода в магазин. Мне кажется, сын крадёт деньги из кошелька. Как мне поступить? Тамила С., г. Воронежстатья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
37
Ответ богослова:
Воровство (на арабском языке – «сарикат») означает: незаметно взять что-то, принадлежащее другому. Это скрытное хищение разумным и совершеннолетним человеком чужого имущества, которое лежит в защищённом месте.
Наша религия категорически отвергает любое посягательство на собственность другого человека, независимо от его материального положения и вероисповедания.
В основе Ислама лежат призыв к хорошему нраву и
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик