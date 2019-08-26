12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСемьяЧитательская

Откуда у ребёнка деньги?

Стала замечать, что у сына непонятно откуда стали появляться деньги и какие-то вещи. Он говорит, что находит их на улице или ему дарят друзья. Всё это было уже не раз, при этом дома пропадают небольшие суммы, оставшиеся после похода в магазин. Мне кажется, сын крадёт деньги из кошелька. Как мне поступить? Тамила С., г. Воронеж

статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
37

Ответ богослова:

Воровство (на арабском языке – «сарикат») означает: незаметно взять что-то, принадлежащее другому. Это скрытное хищение разумным и совершеннолетним человеком чужого имущества, которое лежит в защищённом месте.
Наша религия категорически отвергает любое посягательство на собственность другого человека, независимо от его материального положения и вероисповедания.


В основе Ислама лежат призыв к хорошему нраву и

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Семейные ссоры

Мы живём большой семьёй в двух домах с общим двором – родители, моя семья и семья моего младшего брата. С

Испортились отношения с соседями

В нашей семье давно мечтали завести кота. И когда всё-таки завели, то поначалу всё было хорошо, он даже

Я бывший наркоман

Я бывший наркоман. Бросил это дело пару лет назад, женился, устроился на работу. Тем не менее, замечаю, что

Хочу развиваться

Мне бывает грустно: все работают, учатся, развиваются, занимаются своим бизнесом или хобби, а я целый день