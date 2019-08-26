Коран в русской поэзии

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У известного всему миру русского поэта Александра Пушкина имеется серия стихов, которая так и называется – «Подражания Корану». Согласно данным «Словаря языка Пушкина», Коран в произведениях классика русской литературы упоминается в общей сложности 17 раз. К примеру, Библия упоминается 13, а отдельно Евангелие – 8.



Интерес Пушкина к Исламу исследователи биографии писателя объясняют несколькими факторами. Первый из них – родословная. Прадедом Александра