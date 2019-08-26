Лучшая декада года

18

Однако есть периоды времени и места, которые Господь особенно выделил для выполнения тех или иных видов поклонения, дабы верующие ещё больше смогли усердствовать в нём, надеясь на получение довольства Творца и награды от Него.



Среди таких периодов времени – первые десять дней месяца Зуль-Хиджа. На достоинство и величие этих дней указывают Священный Коран и пречистая Сунна Пророка ﷺ.



Всевышний Аллах поклялся этими днями в Своей Священной Книге: «Клянусь