Лучшая декада года
В Священном Коране Всевышний сказал (смысл): «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (сура «Аз-Зарийят», аят 56). И нет сомнений в том, что покорные рабы Аллаха ﷻ должны поклоняться Всевышнему в любое время и где бы они ни находились.статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Однако есть периоды времени и места, которые Господь особенно выделил для выполнения тех или иных видов поклонения, дабы верующие ещё больше смогли усердствовать в нём, надеясь на получение довольства Творца и награды от Него.
Среди таких периодов времени – первые десять дней месяца Зуль-Хиджа. На достоинство и величие этих дней указывают Священный Коран и пречистая Сунна Пророка ﷺ.
Всевышний Аллах поклялся этими днями в Своей Священной Книге: «Клянусь
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