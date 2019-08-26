С праздником Курбан-байрам!
Шейх Ахмад-афанди поздравил верующих страны со священным праздником Ид аль-Адхастатья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного!
Уважаемые братья и сёстры!
Поздравляю всех вас с одним из главных праздников Ислама – Курбан-байрамом!
Каждый год мусульмане всего мира с нетерпением ждут наступления этого священного торжества, которое объединяет верующих, побуждает нас к взаимопомощи, отчего наши сердца наполняются милосердием.
Священный праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам) знаменует окончание хаджа, паломничества в святую Мекку. К
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