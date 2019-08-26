«Ислам – дух нашей семьи»

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Сегодняшний наш собеседник – Ислам-хазрат Абдулкадирович Валитов, имам-хатыб Духовного управления мусульман г. Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият».

С Исламом-хазратом мы давно знакомы. Это очень скромный, добродушный и отзывчивый человек, который всегда самоотверженно старается доносить до людей знания о религии.

На этот раз мы решили отойти от строго делового формата беседы и поговорили о человеческих ценностях.

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