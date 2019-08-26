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«Ислам – дух нашей семьи»

Дедушка мечтал, чтобы мы стали космонавтами, а бабушка говорила: «Нет, они должны стать имамами» Мир полон интересных людей, которые каждодневно приносят своей работой пользу обществу. С момента рождения до могильной плиты человек пребывает в постоянном процессе духовного развития, поэтому особенно ценна духовная поддержка, которую оказывают религиозные деятели. Порой их деятельность незаметна, но они всегда готовы прийти на помощь.

статья опубликована в номере: 14 (603) / от 15 июля 2020 (Зуль-каада 1441 г.)
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Сегодняшний наш собеседник – Ислам-хазрат Абдулкадирович Валитов, имам-хатыб Духовного управления мусульман г. Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият». 
С Исламом-хазратом мы давно знакомы. Это очень скромный, добродушный и отзывчивый человек, который всегда самоотверженно старается доносить до людей знания о религии.
На этот раз мы решили отойти от строго делового формата беседы и поговорили о человеческих ценностях.

 

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