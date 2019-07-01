Ответы на вопросы от 01.07.2019 (по Шафии)
1. Можно ли продавать животное немусульманам, если есть уверенность, что оно будет заколото не по нормам религии? 2. Грех ли двоим говорить или шептаться на родном языке в присутствии того, кто не понимает их языка? 3. Можно ли есть яйца со сгустками крови внутри? Обязательно ли их мыть перед варкой? И становится ли после этого вода нечистой? 4. Можно ли отдавать вознаграждение за свои благие дела живому человеку? 5. Обязательно ли тому, кто выплачивает закят, давать знать принимающему, что это средства закята? 6. Можно ли отдавать закят близким родственникам – брату, жене, дяде, дедушке и т. д.? 7. Есть ли основание для распространённого в некоторых регионах обычая, согласно которому на лбу ребёнка чертят отметину с целью защиты от сглаза? 8. Что запрещено мужу в отношении жены во время её менструального цикла, помимо супружеской близости? 9. Может ли должник отправиться в путь для совершения хаджа или умры (малого хаджа) без разрешения кредитора?статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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1. Можно ли продавать животное немусульманам, если есть уверенность, что оно будет заколото не по нормам религии?
Закалывание животного без соблюдения норм религии является тяжким грехом, поэтому запрещено продавать его кому бы то ни было, даже мусульманину, если есть уверенность, что животное в дальнейшем будет зарезано таким образом.
Запрещена также продажа любого товара, если продавец уверен, что покупатель будет использовать этот товар в греховном.
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