Ответы на вопросы от 01.07.2019 (по Шафии)

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1. Можно ли продавать животное немусульманам, если есть уверенность, что оно будет заколото не по нормам религии?

Закалывание животного без соблюдения норм религии является тяжким грехом, поэтому запрещено продавать его кому бы то ни было, даже мусульманину, если есть уверенность, что животное в дальнейшем будет зарезано таким образом.



Запрещена также продажа любого товара, если продавец уверен, что покупатель будет использовать этот товар в греховном.