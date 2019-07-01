История чёрных зёрен

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Кофе, а точнее семена кофейной вишни, известен всем, но знаем ли мы историю его происхождения?

Арабский Восток благодаря мусульманам обогатил мир не только знаниями в области медицины, химии, астрономии и математики, но и кофе. Неслучайно лучший сорт кофе носит название «арабика» (Coffea arabica).

Легенду об эфиопском пастухе, который обратил внимание на то, что овцы, пожевав кофейные зёрна, становятся активными, знают многие. Но легенды не всегда соответствуют реальной