Золотая пятёрка
У каждой автомобильной компании есть своя топовая модель. Своего рода визитная карточка: именно эта модель делает продажи и вытягивает компанию во время кризиса.статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Итак, топ самых продаваемых машин.
Toyota Corolla
41 миллион автомобилей.
Выпущено 12 поколений, последнее увидело свет в 2018 году.
Первая Toyota Corolla была представлена в Японии в октябре 1966 года. Тогда это был маленький, длиной всего 3,85 м, заднеприводной двухдверный седан.
В одиннадцатой модификации основным типом кузова был седан, хэтчбеки и универсалы продавались под именем Corolla. В России
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