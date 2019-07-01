Золотая пятёрка

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Итак, топ самых продаваемых машин.



Toyota Corolla

41 миллион автомобилей.

Выпущено 12 поколений, последнее увидело свет в 2018 году.

Первая Toyota Corolla была представлена в Японии в октябре 1966 года. Тогда это был маленький, длиной всего 3,85 м, заднеприводной двухдверный седан.



В одиннадцатой модификации основным типом кузова был седан, хэтчбеки и универсалы продавались под именем Corolla. В России