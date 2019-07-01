С чем носить юбку в пол

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В этом году мировые дизайнеры не обделили вниманием этот благородный предмет гардероба. Летящие из шифона и шёлка, расклешённые из хлопка, пышные из тюля, универсальные из джинсы – юбки заняли почётное место на мировых подиумах, их носят блогеры, селебрити и мы – простые мусульманки. Есть несколько правил, о которых стоит помнить, подбирая компаньонов к любой юбке в пол. О них мы вам сегодня напомним.



1. Яркую юбку с принтом уравновесит спокойный однотонный