Как приготовить дома шербет из «Великолепного века»?

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Мы подготовили для вас классический рецепт шербета с мятой и лимоном, который был очень популярен в Османской империи. Он обогатит ваш организм витамином С и охладит даже в самый знойный день. Нам понадобятся 5 лимонов, 1,5 стакана сахара, небольшой пучок свежей мяты, которую нужно растереть в ступке, и 8 стаканов воды.

Напиток сохраняет максимум витаминов, потому что не требует термической обработки. Всё, что нам нужно, это выжать сок из лимонов в воду, туда же добавить и