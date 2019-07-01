Как приготовить дома шербет из «Великолепного века»?
Шербет – вовсе не приторная восточная сладость, как думают многие. На самом деле это вкусный и полезный, освежающий напиток из ягод, фруктов, целебных трав, пряностей, колотого льда. В Османской империи этот напиток занимал особое место. Его мог отведать каждый желающий в знаменитых уличных фонтанах, символизирующих щедрость правящей династии.статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Мы подготовили для вас классический рецепт шербета с мятой и лимоном, который был очень популярен в Османской империи. Он обогатит ваш организм витамином С и охладит даже в самый знойный день. Нам понадобятся 5 лимонов, 1,5 стакана сахара, небольшой пучок свежей мяты, которую нужно растереть в ступке, и 8 стаканов воды.
Напиток сохраняет максимум витаминов, потому что не требует термической обработки. Всё, что нам нужно, это выжать сок из лимонов в воду, туда же добавить и
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