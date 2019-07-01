Прилипала-пластилин, мамины нервы и маленький художник

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Да, нелегко оставаться перфекционисткой, воспитывая четырёх-пятилетнего ребёнка, который так и норовит размазать пластилин по столу, по полу, по потолку, по своей новой футболке. Но если постоянно ругать своего маленького креативщика, то творческое начало будет подавлено и постепенно совсем угаснет. Конечно, многое зависит от возраста вашего ребёнка, ведь что полёт фантазии для пятилетнего художника, то баловство для десятилетнего «маленького Пикассо».

И всё же,