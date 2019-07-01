Прилипала-пластилин, мамины нервы и маленький художник
Пластилин в самых неожиданных местах дома, мелкие кусочки бумаги и картона, заполняющие все горизонтальные поверхности, крышки, нитки, обрезки ткани, пуговицы, бусинки, коробочки, баночки в каждом уголке, в каждом ящике, на каждой полке – знакомая картина для тех, у кого дома растут маленькие художники, скульпторы, модельеры, изобретатели. Как же не потратить последние нервы, оттирая со стены очередной шедевр маленького дарования, и чем отличается творческий беспорядок, царящий в детской, от обычного бардака?статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Да, нелегко оставаться перфекционисткой, воспитывая четырёх-пятилетнего ребёнка, который так и норовит размазать пластилин по столу, по полу, по потолку, по своей новой футболке. Но если постоянно ругать своего маленького креативщика, то творческое начало будет подавлено и постепенно совсем угаснет. Конечно, многое зависит от возраста вашего ребёнка, ведь что полёт фантазии для пятилетнего художника, то баловство для десятилетнего «маленького Пикассо».
И всё же,
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