12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСемьяДля женщин

Прилипала-пластилин, мамины нервы и маленький художник

Пластилин в самых неожиданных местах дома, мелкие кусочки бумаги и картона, заполняющие все горизонтальные поверхности, крышки, нитки, обрезки ткани, пуговицы, бусинки, коробочки, баночки в каждом уголке, в каждом ящике, на каждой полке – знакомая картина для тех, у кого дома растут маленькие художники, скульпторы, модельеры, изобретатели. Как же не потратить последние нервы, оттирая со стены очередной шедевр маленького дарования, и чем отличается творческий беспорядок, царящий в детской, от обычного бардака?

статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
89

Да, нелегко оставаться перфекционисткой, воспитывая четырёх-пятилетнего ребёнка, который так и норовит размазать пластилин по столу, по полу, по потолку, по своей новой футболке. Но если постоянно ругать своего маленького креативщика, то творческое начало будет подавлено и постепенно совсем угаснет. Конечно, многое зависит от возраста вашего ребёнка, ведь что полёт фантазии для пятилетнего художника, то баловство для десятилетнего «маленького Пикассо».

 

И всё же,

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

С чем носить юбку в пол

Юбка-макси давно стала классикой. Она украсит гардероб каждой женщины вне зависимости от её возраста, роста,

Как приготовить дома шербет из «Великолепного века»?

Шербет – вовсе не приторная восточная сладость, как думают многие. На самом деле это вкусный и полезный,

«Неужели тебе не жарко?!»

Вот и начался летний сезон, чудесное время года, когда каждый день мы наслаждаемся свежими фруктами, а

Одеяние мусульманки

Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): «О Пророк ﷺ! Скажи своим жёнам, твоим дочерям и женщинам верующих,