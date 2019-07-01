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Любознательная девочка

Саида училась в третьем классе и была очень любознательной девочкой.

статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Ей нравилось придумывать всякие небылицы о себе, знакомых и незнакомых людях, и она рассказывала и одноклассникам, и родным эти истории так, словно они произошли на самом деле. Конечно, Саида понимала, что обманывать нехорошо, но оказываться в центре внимания было так приятно, что избавиться от этой привычки она никак не могла. И хотя подружки обижались на нее, когда её обман раскрывался, а родители всё время делали ей замечание, но привычка никак не исчезала. Да что скрывать, девочка не

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