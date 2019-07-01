Шах Джалал и Ислам в Бенгалии

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Итак, подавляющее большинство бангладешцев исповедуют Ислам, около 90 % населения страны. Мусульманская община в Бенгалии развивалась независимо от доминирующих исламских направлений в Индии. Сохранение доисламских культурных элементов буддийского и индуистского периода оказало огромное влияние на мусульман Бангладеш.



Несмотря на общую личную приверженность Исламу, мусульмане из Бангладеш соблюдают исламские ритуалы и принципы в зависимости от социального