Шах Джалал и Ислам в Бенгалии
Частично история Ислама в Бангладеш связана с Делийским султанатом и Империей Великих Моголов, однако становление Ислама в Бангладеш было самостоятельной величиной. Собственно говоря, довольно удивительно видеть исламскую страну в окружении абсолютно немусульманских соседей. Даже в Индии к руслу Ганга Ислам становился всё менее распространённым, чтобы затем активно расцвести в Бенгалии.статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Итак, подавляющее большинство бангладешцев исповедуют Ислам, около 90 % населения страны. Мусульманская община в Бенгалии развивалась независимо от доминирующих исламских направлений в Индии. Сохранение доисламских культурных элементов буддийского и индуистского периода оказало огромное влияние на мусульман Бангладеш.
Несмотря на общую личную приверженность Исламу, мусульмане из Бангладеш соблюдают исламские ритуалы и принципы в зависимости от социального
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