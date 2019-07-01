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Сказание о пророке Джарджисе عليه السلام

Это очень расстроило царя, и он задумался, как ему быть. Опасаясь, что Джарджис عليه السلام может навредить ему, царь решил заключить его в тюрьму навечно. Однако советники стали говорить, что это слишком лёгкое для него наказание и его следует подвергнуть мучениям, чтобы он не смог в дальнейшем своими проповедями вводить в заблуждение других заключённых. И тогда Джарджиса عليه السلام привели в тюрьму и, уложив его на пол, распяли, вбив ему в ноги и руки гвозди, а на спину ему положили огромный камень, посадив на него заключённых.

статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Так прошёл день. К вечеру, когда все уснули, а Джарджис عليه السلام остался лежать под камнем, по велению Всевышнего явился ангел. Сняв камень с его спины, он извлёк гвозди и освободил Джарджиса عليه السلام, затем напоил, накормил и остался с ним до утра. Ангел подбодрил Джарджиса عليه السلام и передал ему радостную весть о помощи Милостивого Господа. 


Ангел передал ему откровение Всевышнего: «Семь лет царь будет мучить тебя. За это время неверный Заданах четырежды убьёт

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