Сказание о пророке Джарджисе عليه السلام

32

Так прошёл день. К вечеру, когда все уснули, а Джарджис عليه السلام остался лежать под камнем, по велению Всевышнего явился ангел. Сняв камень с его спины, он извлёк гвозди и освободил Джарджиса عليه السلام, затем напоил, накормил и остался с ним до утра. Ангел подбодрил Джарджиса عليه السلام и передал ему радостную весть о помощи Милостивого Господа.



Ангел передал ему откровение Всевышнего: «Семь лет царь будет мучить тебя. За это время неверный Заданах четырежды убьёт