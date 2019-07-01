Ислам: методы самовоспитания
Бесспорно, самовоспитание – сложный и тернистый путь, на котором встречаются всевозможные трудности и препятствия. Чтобы их преодолеть, необходимы определённые знания, условия и методы, следуя которым можно достичь существенных результатов в саморазвитии и самовоспитании.статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Особое место занимают методы самовоспитания. Они многообразны, но мы остановимся на наиболее существенных: самонаблюдении, самоубеждении, самовнушении и самоупражнении (тренировки), самоодобрении и т.д. Под методами самовоспитания мы понимаем способы воздействия на самого себя в целях самосовершенствования.
Махмуд аль-Варак сказал: «Самый совершенный человек тот, кто лучше знает о своих недостатках и лучше умеет сдерживать свои страсти и желания». Это
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