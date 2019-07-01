Императрица Екатерина II и Ислам
9 июля 1762 года в результате дворцового переворота Екатерина II взошла на российский престол. За 34 года нахождения у власти она произвела изменения, кардинально повлиявшие на развитие государства. Особые перемены произошли в сфере конфессиональной политики власти.статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Именно при Екатерине II Ислам перешёл в категорию «терпимой», т.е. официально признанной религии, последователи которой имели право на свободу вероисповедания, исполнения своих религиозных обрядов, строительство мечетей и других культовых сооружений.
В основе новой политики лежали положения «Наказа» императрицы от 30 июля 1767 года, статья 494 которой гласила: «В том великом государстве, распространяющем своё владение над столь многими разными народами, весьма
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