Умеющий верить – взлетит
Великого учёного IX века Аббаса ибн Фирнаса нередко сравнивают с Леонардо да Винчи, но на самом деле его открытия на многие десятилетия опередили идеи флорентийского изобретателя. Более того, в чём-то Аббас ибн Фирнас опередил и учёных ХХ века.статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Рождение гения
Он родился в 810 году в городе Ронда, в Андалусии (современная Испания). Его предки, мусульмане-сунниты, возможно, были переселенцами из Магриба.
IX век был веком расцвета исламского мира, временем распространения науки и культуры, мусульманские правители благоволили учёным, поддерживали и финансировали научные открытия.
Причём именно наличие при дворе учёных, библиотек, больниц было основным критерием успешности правителя. К примеру, в
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