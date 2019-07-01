Самоубийство растянутое во времени
В нашей жизни есть место игре и развлечениям. Неприятности начинаются, когда игра, вытесняя всё действительно важное, становится самой жизнью. Происходит это незаметно, очень плавно, как погружение в трясину болота.статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Вот ты только сделал шаг, завяз по колено, затем медленно ушёл по пояс, увидел, что тонешь, начинаешь дёргаться, барахтаться и погружаешься ещё глубже, пока не накроет с головой.
Патологическая зависимость от азартных игр не наступает с первого раза, но она обязательно приходит со временим, как тень дома уменьшается по мере движения солнца.
В 2009 году ВЦИОМ провёл всероссийское исследование, в ходе которого попросил респондентов ответить на вопрос «Как часто вы
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