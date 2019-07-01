Самоубийство растянутое во времени

105

Вот ты только сделал шаг, завяз по колено, затем медленно ушёл по пояс, увидел, что тонешь, начинаешь дёргаться, барахтаться и погружаешься ещё глубже, пока не накроет с головой.

Патологическая зависимость от азартных игр не наступает с первого раза, но она обязательно приходит со временим, как тень дома уменьшается по мере движения солнца.



В 2009 году ВЦИОМ провёл всероссийское исследование, в ходе которого попросил респондентов ответить на вопрос «Как часто вы