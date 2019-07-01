На лайте
В последнее время в поле моего зрения происходит много интересных вещей – они по кирпичикам разбирают невидимую стену, за которой совсем скоро появятся предвестники Конца Света.статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Нет, я не пессимист! Более того, находясь на самом дне и погрузившись с головой в болота собственных неудач, я раз за разом пытаюсь пробиться на поверхность и начать сызнова своё бесконечное путешествие в поисках Нового Света.
Я знаю, что кто-то его находит, кто-то погибает, пытаясь найти, а кто-то тупо и безвольно сливается, боясь испытаний, которые могут оказаться ему не по зубам.
В одном из хадисов Пророка ﷺ сказано: «Поистине, величина награды соответствует
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