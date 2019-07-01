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Нет, я не пессимист! Более того, находясь на самом дне и погрузившись с головой в болота собственных неудач, я раз за разом пытаюсь пробиться на поверхность и начать сызнова своё бесконечное путешествие в поисках Нового Света.



Я знаю, что кто-то его находит, кто-то погибает, пытаясь найти, а кто-то тупо и безвольно сливается, боясь испытаний, которые могут оказаться ему не по зубам.



В одном из хадисов Пророка ﷺ сказано: «Поистине, величина награды соответствует