Ответы на вопросы от 1.07.2020 (по Ханафи)

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1. Скажите, пожалуйста, можно ли держать дополнительный пост (6 дней месяца Шавваль), если остались долги по обязательному посту месяца Рамадан?

В книге «Ад-Дурр уль-Мухтар» сказано, что дозволяется соблюдение желательных постов, даже если остались невозмещённые обязательные посты.

2. У меня такой вопрос. Мы с мужем не умеем экономить деньги; мои деньги уходят на детское питание и в основном на продукты, а деньги мужа тоже не