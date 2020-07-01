Ответы на вопросы от 1.07.2020 (по Ханафи)
1. Скажите, пожалуйста, можно ли держать дополнительный пост (6 дней месяца Шавваль), если остались долги по обязательному посту месяца Рамадан? 2. У меня такой вопрос. Мы с мужем не умеем экономить деньги; мои деньги уходят на детское питание и в основном на продукты, а деньги мужа тоже не получается откладывать, так как он тратит их на машину или на одежду, а нам нужно строить дом. Я пытаюсь отложить деньги, но на следующий день приходится доставать на заправку машины или другие непредвиденные расходы. Посоветуйте, пожалуйста, как нам сэкономить средства. И можно ли мне скрывать от мужа свои доходы с намерением потом рассказать, сделать приятный сюрприз? 3. Какие дуа (мольбы) следует читать после разговения, если восполняешь пропущенные посты? Нужно ли просыпаться на сухур (предрассветный завтрак) и произносить намерение на восполнение поста или на пост в месяце Шавваль? 4. Считается ли никях (мусульманский брак) действительным, если во время бракосочетания присутствовали лишь жених и невеста? Свидетелей не было. Жена совершает намаз, а муж нет. Никях был заключён в доме у невесты, и махр (свадебный подарок невесте) жених ещё не выплатил, если это имеет значение. 5. У меня вопрос личного характера. Я уехала от мужа 9 месяцев назад, хотела с ним развестись из-за того, что он мне изменял, бил и я боялась оставаться рядом с ним. В прошлом месяце я обратилась к имаму с просьбой развести нас. Имам дал нам один месяц на примирение, чтобы сохранить брак. Прошло уже два месяца, а от мужа никаких вестей. На днях я обратилась к мужу и потребовала от него решения, и он дал мне три развода. Вопрос: нужно ли мне выжидать срок идды, если он не обеспечивал меня в период брака и не было у нас интимных отношений уже более 9 месяцев? 6. Я целый месяц Рамадан постился, но последние три дня покурил сигарету в состоянии нервного срыва. Я очень сожалею. Подскажите, пожалуйста, как мне искупить этот грех? 7. Вышло «мазью», прозрачная жидкость. Я слышал, что из-за этого гусль (обязательное купание) не нарушается. Но вот после справления малой нужды вышла жидкость мутноватая. Обязательно ли купание после неё? 8. Я познакомился с женщиной, она моложе меня на 6 лет, мне 40. Она и я – верующие мусульмане. Я знаю, что у неё по молодости были другие мужчины. Также у неё есть ребёнок, которого она родила после изнасилования. Отец ребёнка умер. У меня вопрос: можно ли мне вступить с ней в брак и провести обряд никяха в мечети? 9. Если я сломала нос и из-за этого у меня появилась горбинка, могу ли я это исправить путём пластической операции?статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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1. Скажите, пожалуйста, можно ли держать дополнительный пост (6 дней месяца Шавваль), если остались долги по обязательному посту месяца Рамадан?
В книге «Ад-Дурр уль-Мухтар» сказано, что дозволяется соблюдение желательных постов, даже если остались невозмещённые обязательные посты.
2. У меня такой вопрос. Мы с мужем не умеем экономить деньги; мои деньги уходят на детское питание и в основном на продукты, а деньги мужа тоже не
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