Работа по найму
Наёмные работники бывают двух видов:статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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1. «Муштарак» – работник, который имеет право обслуживать неограниченное количество людей. Это может быть красильщик одежды, портной и т.п. Иначе говоря, это люди, которые могут работать на несколько человек сразу. Данный работник не заслуживает свою плату за работу, пока не будет виден результат его труда. То есть его заработная плата связана непосредственно с выполнением работы.
А имущество, переданное ему для исполнения работы, будет аманатом
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