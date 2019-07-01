Арендная плата

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После того как арендодатель вручил арендуемую вещь, арендатор обязан платить за неё, если даже он этой вещью пока не пользуется. В случае если у арендатора отнимут эту вещь притеснением, то необходимость платы за неё отпадает.



Хозяин дома имеет право требовать плату за аренду каждый день по отдельности, наподобие того как таксист имеет право требовать с пассажира плату за каждый километр по отдельности.

В разных отраслях завершение работы оценивается по-разному,