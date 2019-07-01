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Арендная плата

Плата за аренду становится обязательной после того, как арендатор использовал арендуемую вещь. Если же арендодатель поставит условие, что плата должна производиться в самом начале сделки, то оплата должна будет производиться по условиям арендодателя. Арендатор тоже имеет право оплатить аренду в самом начале договора.

статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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После того как арендодатель вручил арендуемую вещь, арендатор обязан платить за неё, если даже он этой вещью пока не пользуется. В случае если у арендатора отнимут эту вещь притеснением, то необходимость платы за неё отпадает. 


Хозяин дома имеет право требовать плату за аренду каждый день по отдельности, наподобие того как таксист имеет право требовать с пассажира плату за каждый километр по отдельности. 
В разных отраслях завершение работы оценивается по-разному,

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