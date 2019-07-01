113

А когда история насчитывает уже сотню лет – поучиться есть чему.

Именно в эти дни Чувашская Республика отмечает свой 100-летний юбилей. Дорога длиной в век таит в себе столько интересного, ещё неизведанного, что поучиться молодому поколению есть чему, есть с кого взять пример, извлечь уроки из прошлого, чтобы не допускать ошибок в будущем.

История: как всё было

24 июня 1920 года декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР была образована Чувашская Автономная