Дорога длиной в век
Чувашская Республика отмечает своё 100-летие Хорошей тенденцией современного общества является обращение к своим корням, пробуждение исторического сознания, приобщение к своим традициям, культуре, вере. Люди желают знать правду о прошлом своих народов, стремятся найти в истории ответы на злободневные вопросы бытия. Ведь это и понятно: без прошлого не может быть ни настоящего, ни будущего.статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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А когда история насчитывает уже сотню лет – поучиться есть чему.
Именно в эти дни Чувашская Республика отмечает свой 100-летний юбилей. Дорога длиной в век таит в себе столько интересного, ещё неизведанного, что поучиться молодому поколению есть чему, есть с кого взять пример, извлечь уроки из прошлого, чтобы не допускать ошибок в будущем.
История: как всё было
24 июня 1920 года декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР была образована Чувашская Автономная
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