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Цените друг друга

В нашей прекрасной религии предельно ясно разъясняются права и обязанности супругов. Хвала Всевышнему, в этом есть прекрасный баланс и гармония, которые ощущают те из супругов, кто соблюдает эти обязанности.

статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Но бывает так, что с течением времени супружеская пара начинает воспринимать друг друга как нечто само собой разумеющееся. Муж и жена общаются без должного уважения, такта, забывают благодарить за заботу и становятся безучастными к чувствам своей «половинки». Знакомо?


Часто подобное происходит с обеих сторон, когда отсутствие благодарности и нежелание признавать ошибки мешают супругам жить в мире и согласии. Многие пары ведут себя как маленькие дети и отказываются

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