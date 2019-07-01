Цените друг друга

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Но бывает так, что с течением времени супружеская пара начинает воспринимать друг друга как нечто само собой разумеющееся. Муж и жена общаются без должного уважения, такта, забывают благодарить за заботу и становятся безучастными к чувствам своей «половинки». Знакомо?



Часто подобное происходит с обеих сторон, когда отсутствие благодарности и нежелание признавать ошибки мешают супругам жить в мире и согласии. Многие пары ведут себя как маленькие дети и отказываются