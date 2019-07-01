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Но вместе с этим все ощущают палящий зной, и вид покрытой мусульманки вызывает у многих сочувствие и неизменный вопрос: «Неужели тебе не жарко?!» Давайте вместе выясним, так ли мусульманкам жарко в хиджабе и стоит ли их жалеть из-за этого.



Действительно, такая жаркая погода может стать проблемой, особенно при повышенной влажности. Но поразительный факт: покрытой девушке переносить жару гораздо легче, чем любому человеку, одетому в шорты и футболку.



Как это