«Неужели тебе не жарко?!»
Вот и начался летний сезон, чудесное время года, когда каждый день мы наслаждаемся свежими фруктами, а ласковое солнце дарит нам витамин D.статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
149
Но вместе с этим все ощущают палящий зной, и вид покрытой мусульманки вызывает у многих сочувствие и неизменный вопрос: «Неужели тебе не жарко?!» Давайте вместе выясним, так ли мусульманкам жарко в хиджабе и стоит ли их жалеть из-за этого.
Действительно, такая жаркая погода может стать проблемой, особенно при повышенной влажности. Но поразительный факт: покрытой девушке переносить жару гораздо легче, чем любому человеку, одетому в шорты и футболку.
Как это
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик