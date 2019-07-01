Одеяние мусульманки
Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): «О Пророк ﷺ! Скажи своим жёнам, твоим дочерям и женщинам верующих, чтобы они опускали на себя широкие покрывала (которые скрывают их). Так их будет легче отличить (от рабынь и женщин лёгкого поведения) и их не подвергнут оскорблениям. Аллах – Прощающий, Милующий (верующих)» (сура «Аль-Ахзаб», аят 59).статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Всемогущий Господь повелел женщинам покрывать свои тела, дабы они не искушали своим телом верующих мужчин и не подвергали ни себя, ни мужчин губительному греху.
Данное покрывало принято называть хиджабом.
Для такого одеяния установлены условия, которые необходимо соблюдать, дабы сохранить смысл хиджаба.
1) Хиджаб должен закрывать весь аврат. Аврат – это часть тела, которую необходимо прикрыть. Аврат женщины может меняться в зависимости от того, где и с
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