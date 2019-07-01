Одеяние мусульманки

30

Всемогущий Господь повелел женщинам покрывать свои тела, дабы они не искушали своим телом верующих мужчин и не подвергали ни себя, ни мужчин губительному греху.

Данное покрывало принято называть хиджабом.



Для такого одеяния установлены условия, которые необходимо соблюдать, дабы сохранить смысл хиджаба.



1) Хиджаб должен закрывать весь аврат. Аврат – это часть тела, которую необходимо прикрыть. Аврат женщины может меняться в зависимости от того, где и с